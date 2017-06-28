Мутко считает, что ФИФА не следует выбирать организаторов двух ЧМ одновременно

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко посоветовал ФИФА не проводить выборы сразу двух стран-хозяек чемпионатов мира. Об этом говорится в докладе бывшего главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии, который был опубликован на сейте организации.
«ФИФА не должна проводить заявочную кампанию на право проведения двух чемпионатов мира одновременно», — указано в пожеланиях, оставленных Мутко.
Кроме того, вице-премьер РФ выступил за введение чётких критериев, по которым будет выбираться организатор мундиаля. По его предложению, страна-хозяйка на 70% должна определяться по своей инфраструктуре.
Россия получила право на проведение чемпионата мира — 2018 в декабре 2010 года. В тот же день Катар был избран страной-организатором ЧМ-2022.