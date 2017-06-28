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Гриндель: стадион в Сочи прекрасный, ухоженный и очень удобный для игры

28 июня 2017, среда. 18:05. Футбол

Президент немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель поделился впечатлениями от Сочи и местного стадиона «Фишт», на котором сборная Германии уже провела два матча группового этапа Кубка конфедераций, а также сыграет полуфинальную встречу с командой Мексики 29 июня.

«Вся немецкая команда приложила максимум усилий в игре против Камеруна, не только ради победы, но и чтобы подольше остаться в Сочи. Я очень рад, что у Сочи такой мэр, который делает всё, чтобы развивался спорт, чтобы развивался город. Это большой успех, и это меня очень радует. В городе я чувствую себя очень комфортно, и все игроки, а также гости, прибывшие из Германии, довольны городом. Их просто очень приятно удивляет, насколько красив Сочи, насколько развита его инфраструктура. Здесь живут очень гостеприимные люди. Вне зависимости от того, как закончится турнир, город Сочи оставит самые хорошие впечатления о себе.

Хочу подчеркнуть значимость стадиона в Сочи, он прекрасный, ухоженный, очень удобный для игры. Насчёт того, чтобы Сочи стал базой команды Германии на чемпионате мира 2018 года, в конечном итоге будет решать главный тренер Йоахим Лев. Но скажу со своей стороны, что Сочи предоставляет все необходимые условия», — цитирует Гринделя сайт администрации Сочи.

Хектор: Сочи — преимущество сборной Германии в матче с мексиканцами
Источник: Администрация города Сочи Сообщить об ошибке
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Сборная Германии — Футбол Сборная Мексики — Футбол Кубок конфедераций
Новости. Футбол
28 июня 2017, среда
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