«Халл Сити» Слуцкого сыграет товарищеский матч с новой командой Раньери

В рамках подготовки к новому сезону «Халл Сити» под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого проведёт товарищескую встречу с французским «Нантом», сообщает официальный сайт английского клуба.
«Тигры» примут «Нант» на своём запасном стадионе 25 июля. Для «Халла» эта товарищеская встреча станет третьей в межсезонье. 15 июля команда сыграет с клубом «Оксфорд Юнайтед», а 18 июля – с «Бристоль Роверс».
15 июня стало известно, что бывший главный тренер «Лестер Сити» итальянец Клаудио Раньери стал новым наставником «Нанта».
Раньери: нужно забыть о «Лестере» и усердно работать с «Нантом»