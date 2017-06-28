Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гинер: российский клуб не выиграет Лигу чемпионов, пока в РФПЛ такая конкуренция

28 июня 2017, среда. 20:33. Футбол

Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил мнение, что российский клуб не сможет выиграть Лигу чемпионов при низком уровне конкуренции в РФПЛ.

«Цели на ближайшие годы? Хочу выиграть Лигу чемпионов. Но хочу и могу — разные вещи. Я не буду говорить, как Федун, что продам клуб, если мы выиграем ЛЧ, или, как говорил Газзаев, что сбрею усы. Скажу так: Лигу чемпионов наш клуб не выиграет, пока в чемпионате такая конкуренция. Только если Господь спустится и скажет: «В этом году Лигу чемпионов выиграет „Амкар“, — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата».

Гинер: моё мнение — не готов Головин к «Арсеналу» и «МЮ»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Амкар ПФК ЦСКА Евгений Гинер РФПЛ
Новости. Футбол
28 июня 2017, среда
20:59 «Амкар» разгромил новичка высшего дивизиона чемпионата Словении «Триглав»
20:55 Гол Цакташа помог «Рубину» уйти от поражения в товарищеском матче с «Аустрией»
20:51 «Динамо» выиграло у «Карабаха» благодаря голу Панченко
20:51 Роналдо: почти уверен, что Роналду останется в «Реале»
20:50 РФПЛ указала «Динамо» хозяином матча 1-го тура со «Спартаком»
20:43 Гинер: «Халл» — это даже не средний клуб РФПЛ! Вообще ни о чём!
20:39 Лёв подарил мэру Сочи футболку с автографами игроков сборной Германии
20:36 Германия – Мексика: за день до полуфинала Кубка конфедераций в Сочи. Фотообзор
20:34 Навас и Азмун приняли участие в товарищеском матче «Рубина»
20:33 Гинер: российский клуб не выиграет Лигу чемпионов, пока в РФПЛ такая конкуренция
20:30 Агент Куртуа: я регулярно общаюсь с представителями «Реала»
20:28 Черчесов – о параллелях в работе вратарём и тренером: чувства почти одинаковые
20:23 Ал. Тихонов: в России футбола не было и нет — это результат работы Мутко
20:11 «Кельн» объявил о прекращении переговоров с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» по Модесту
19:57 Станцию метро «ЦСКА» откроют в День города Москвы
19:57 Стал известен стартовый состав сборной Португалии на полуфинал КК-2017 с Чили
19:52 Сборная Чили объявила стартовый состав на полуфинал КК-2017 с Португалией
19:39 Гинер: моё мнение — не готов Головин к «Арсеналу» и «МЮ»
19:37 Бутко: цели «Шахтёра» неизменны — хотим завоевать все титулы
19:31 Ребров: «Спартаку» давно надо забыть о чемпионстве, это уже история
19:22 Агент: Селезнёв перейдёт в другой турецкий клуб, который мог взять Торреса
19:20 Гамейро перенёс операцию, из-за которой пропустит старт нового сезона в Примере
19:15 Гинер: футбольная мы страна! Но ошибок много — лимит на легионеров, например
19:06 Врач «Тосно»: лёгкое Вукушича под давлением извне уменьшалось до размера с кулак
19:06 «Рома» объявила о переходе Карсдорпа за € 14 млн и бонусы
19:00 Экс-игрок «Рубина» Карлос Эдуардо продолжит карьеру в бразильской «Витории»
18:54 Экс-хавбек «Локомотива» Ибричич перешёл в «Домжале»
18:43 15 россиян официально вошли в комитеты и комиссии УЕФА
18:35 Прядкин: «Спартак» просит при согласовании с «Динамо» поменять матчи кругами
18:30 Мексиканец сказал жене, что пойдёт за сигаретами, и улетел в Россию на КК-2017
18:28 «Суонси» подтвердил переход Гомиса в «Галатасарай»
18:21 «Халл Сити» Слуцкого сыграет товарищеский матч с новой командой Раньери
18:20 Луческу: с «Зенитом» расстались нормально, ни про кого плохое сказать не хочу
18:05 Гриндель: стадион в Сочи прекрасный, ухоженный и очень удобный для игры
18:03 Первые домашние матчи «Спартака» в РФПЛ могут быть перенесены на поле соперников
17:57 РФПЛ допустила возможность проведения матча в манеже в случае форс-мажоров
17:52 «Анжи» объявил о переходе Алана Багаева на правах свободного агента
17:47 РФПЛ: «Зенит» и «Тосно» не будут проводить домашние матчи в один день
17:40 Манолас не прибыл на запланированный на 28 июня медосмотр для «Зенита»
17:34 «СКА-Хабаровск» будет начинать домашние матчи РФПЛ в 11:00 мск
17:29 Прядкин: матчи РФПЛ поставлены на декабрь в связи с хорошей готовностью полей
17:26 Герасимец: с таким составом воспитанники «Зенита» и на сбор не попадут
17:21 Полуяхтов на правах свободного агента перешёл в «Анжи»
17:19 «Саутгемптон»: ван Дейк и Седрик не продаются
17:16 Орлов: теперь у Манчини огромный выбор игроков, но он разберётся в этой ситуации
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
За кого теперь будете болеть на Кубке конфедераций?
Архив →
© championat.com, 2000–2017