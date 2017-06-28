Гинер: российский клуб не выиграет Лигу чемпионов, пока в РФПЛ такая конкуренция

Президент ЦСКА Евгений Гинер выразил мнение, что российский клуб не сможет выиграть Лигу чемпионов при низком уровне конкуренции в РФПЛ.
«Цели на ближайшие годы? Хочу выиграть Лигу чемпионов. Но хочу и могу — разные вещи. Я не буду говорить, как Федун, что продам клуб, если мы выиграем ЛЧ, или, как говорил Газзаев, что сбрею усы. Скажу так: Лигу чемпионов наш клуб не выиграет, пока в чемпионате такая конкуренция. Только если Господь спустится и скажет: «В этом году Лигу чемпионов выиграет „Амкар“, — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата».
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