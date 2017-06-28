Гинер: моё мнение — не готов Головин к «Арсеналу» и «МЮ»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника «армейцев» Александра Головина в АПЛ.
«Кто вырастил Головина? Его не вырастил кто-то один. Это симбиоз. Он играл в родном городе и в команде Гришина. А Леонид Слуцкий, пусть он не обижается на меня, молодых игроков не растил. Кто-то любит воспитывать ребят, доводить до основы, возиться, а кто-то любит пенсионный фонд, футболистов за 30, с ними легче.
Моё мнение — не готов Саша к «Арсеналу» и «МЮ». Он может стать хорошим футболистом. Но нужно играть, получать практику и не спешить, чтобы не было как с Жирковым в «Челси», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата».