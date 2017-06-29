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Мостовой: если бы серия продолжилась, Браво мог бы отбить и все пять пенальти

29 июня 2017, четверг. 00:42. Футбол

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от полуфинального матча Кубка конфедераций Португалия – Чили (0:0, 0:3 — по пенальти). Голкипер чилийской команды Клаудио Браво в серии послематчевых пенальти отразил все три удара соперника.

«Браво! Это слово теперь будет долго звучать и у нас в эфирах, и в Чили. Вратарь, отбивший три пенальти. Ударь ещё португальцы, мне кажется, он смог бы отбить и все пять. В целом тяжёлый, трудный матч и для болельщиков, и для футболистов. Все знали слабые и сильные стороны соперников, футболисты терпели, было видно, что физически подустали. Турнир короткий, и футболисты за полторы недели играли четвёртый матч. Не забываем, что игроки провели столько игр в своих чемпионатах и еврокубках! Замены португальцев не переломили ход встречи, а вот у чилийцев они сыграли определённую роль.

Португалия и Чили не забили ни одного мяча, потому что, помимо сильных атакующих игроков, у обеих команд есть и хорошие оборонительные линии. Португальцы за счёт своей оборонительной игры выиграли чемпионат Европы, сегодняшняя команда напоминала мне ту сборную Португалии. Чилийцы же за счёт обороны выиграли два последних Кубка Америки, остановив даже Месси, для которого в принципе не существует защитников. Поэтому я не ожидал сегодня много забитых мячей, думал, что кто-то может забить один мяч, хотя прекрасные моменты были и у тех, и у других.

Пенальти в ворота Португалии был. Я даже удивился, что чилийцы не стали просить видеоповтор. В предыдущих играх многие команды просили его. Сегодня же к судье никаких претензий не было, даже несмотря на пенальти, который он не дал. Возможно, побоялся в последние минуты добавленного времени», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Португалии — Футбол Сборная Чили — Футбол Александр Мостовой Клаудио Браво Кубок конфедераций Футбольное судейство
Новости. Футбол
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