Браво обошёл Акинфеева и стал лучшим вратарём КК по проценту отражённых ударов

Голкипер сборной Чили Клаудио Браво стал главным героем серии послематчевых пенальти в полуфинальном матче Кубка конфедераций с национальной командой Португалии, отразив все три удара соперника. Встреча, которая проходила на стадионе «Казань Арена» в столице Татарстана, завершилась победой чилийцев в серии пенальти (0:0, 3:0 — по пенальти).
Для Браво последний отражённый пенальти стал шестым в текущем сезоне. По этому показателю он сравнялся с вратарём «Валенсии» Диего Алвесом, сообщает InStat Sports. При этом Алвес пропустил 5 мячей с пенальти, а Браво — всего 1. Таким образом, у чилийца лучший показатель отражённых пенальти в текущем сезоне среди вратарей, выступающих в топ-5 европейских чемпионатов (86%).
Кроме того, Браво стал лучшим на Кубке конфедераций по проценту отражённых ударов (83%). По этому показателю он обошёл вратаря сборной России Игоря Акинфеева, который отразил 80% ударов.
Напомним, Браво был признан лучшим игроком матча Чили — Португалия.