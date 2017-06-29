«Лион» передумал продавать Ляказетта в «Арсенал»

Руководство «Лиона» отказалось продавать нападающего Александра Ляказетта в лондонский «Арсенал», утверждает Sky Sports. Причины такого решения неизвестны.
Действующее соглашение 26-летнего нападающего с «Лионом» истекает летом 2019 года. Ранее появилась информация, что «Лион» согласился продать Ляказетта за предложенные «Арсеналом» € 50 млн. Также сообщалось, что в число основных претендентов на игрока входит «Атлетико».
В минувшем сезоне Лиги 1 Ляказетт провёл 30 матчей, отметившись 28 голами и 3 результативными передачами.