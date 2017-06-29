Пападопулос: остался в «Гамбурге», поскольку главным тренером является Гисдоль

Защитник «Гамбурга» Кириакос Пападопулос прокомментировал свой переход в ганзейский клуб на постоянной основе. В минувшем сезоне футболист сборной Греции защищал цвета «Гамбурга» на правах аренды, а его трансферный лист принадлежал леверкузенскому «Байеру».
«Я остался в «Гамбурге», поскольку главным тренером команды является Маркус Гисдоль. Я знаю, что он мне доверяет. Ради него я и перешёл в «Гамбург». «Гамбург» — один из самых значительных клубов Германии», — приводит слова Пападопулоса Sport Bild.
Соглашение Пападопулоса с «Гамбургом» рассчитано до лета 2020 года.
«Гамбург» выкупил у «Байера» Пападопулоса