«Спартак» готов заплатить € 4 млн за защитника «Кротоне» Чеккерини

Защитник «Кротоне» Федерико Чеккерини попал в сферу интересов «Спартака». Sky Sport Italia сообщает, что красно-белые готовы заплатить за 25-летнего итальянца € 4 млн.
В 2016 году «Кротоне» заплатил «Ливорно» за Чеккерини € 900 тыс. Контракт защитника с «акулами» действует до лета 2019 года.
В минувшем сезоне итальянской Серии А Федерико Чеккерини принял участие в 35 матчах (все в основном составе) и забил 1 гол. По данным Transfermarkt, итальянский футболист оценивается в € 2 млн.
Красно-белые также проявляли интерес к защитнику «Црвены Звезды» Марко Петковичу, но тот отказался от перехода в московский клуб.