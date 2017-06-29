«Барселона» нацелилась на Эрреру и Мареза в качестве альтернативы Верратти

В «Барселоне» начали работать над тем, чтобы приобрести соответствующего игрока, если не удастся купить полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, сообщает испанское интернет-издание Sport.
Согласно информации источника, одним из таких футболистов является полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера. Кроме того, в «Барселоне» внимательны и к хавбеку «Лестер Сити» Рияду Марезу. В любом случае приоритетным для каталонского клуба является приобретение Верратти.
Ранее сообщалось, что в «Барселоне» хотят выставить на трансфер полузащитника Арда Турана, чтобы иметь возможность купить трансферный лист Верратти.