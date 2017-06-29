Бывший полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо стал игроком клуба «Витория» (Салвадор), сообщает пресс-служба бразильской команды. 29-летний игрок перешёл на правах свободного агента.
Предыдущим клубом Эдуардо был «Атлетико Минейро», хавбек провёл в составе бразильской команды лишь 14 матчей во всех турнирах. «Рубин» приобрёл Эдуардо в 2010 году за € 20 млн, но игрок так и не смог раскрыться, большую часть времени восстанавливаясь после травм.
После 10 туров бразильской Серии А «Витория» занимает 18-е место среди 20 команд.
Экс-игрок «Рубина» Карлос Эдуардо продолжит карьеру в бразильской «Витории»
Бывший игрок «Рубина» Карлос Эдуардо официально стал футболистом «Витории»
Фото: Официальный сайт ФК «Витория»