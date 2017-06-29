Арбелоа: думаю, что Моуринью – самый храбрый человек в мире футбола

Бывший защитник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа в очередной раз адресовал слова похвалы экс-наставнику команды Жозе Моуринью. Арбелоа, в частности, отметил храбрость португальского специалиста, который ныне возглавляет «Манчестер Юнайтед».
«Думаю, что Моуринью – самый храбрый человек в мире футбола, с которым я встречался. Он должен быть доволен сезоном в «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Арбелоа Onda Cero.
Моуринью работал у руля «Реала» с 2010 по 2013 год. Этот период ознаменовался беспрецедентной эскалацией напряжения между «Реалом» и «Барселоной» на поле и вне его. Кроме того, в своём последнем сезоне у руля «Реала» Моуринью конфликтовал с некоторыми лидерами команды и, в частности, с бывшим голкипером и капитаном Икером Касильясом.