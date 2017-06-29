«Енисей» упустил победу над «Химками» в контрольном матче, ведя в два мяча

В Новогорске завершился товарищеский матч между «Енисеем» и «Химками». Подопечные Дмитрия Аленичева по ходу контрольного поединка вели в счёте с разницей в два мяча, но упустили победу.
В первом тайме команды голов не забили. Во втором тайме Кутьин на 58-й минуте вывел «Енисей» вперёд, а на 78-й минуте Малоян удвоил преимущество своей команды – 2:0.
Несмотря на то что времени оставалось мало, «Химки» ушли от поражения. На 86-й минуте отличился Пичугин, а на 89-й минуте забил Кузнецов, который реализовал пенальти.
«Енисей». 1-й тайм: Нестеренко, Мильдзихов, Новиков, Кичин, Рожков, Померко, Иванов, Саркисов, Комков, Козлов, Кутьин. 2-й тайм: Филиппов, Мильдзихов, Новиков, Кичин, Гарбуз, Померко, Иванов, Саркисов, Исаев, Козлов, Кутьин.
«Химки». 1-й тайм: Исупов, Лапин, Шумских (к), Чалов, Мостовой, Кокоев, Заика, Малания, Радченко, Талалай, Беликов. 2-й тайм: Байчора, Лапин, Кузьмичев, Чалов, Шумских (к), Радченко, Петрусев, Яковлев, Заика, Беликов, Алфёров.