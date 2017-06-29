Титов: перед тренерским штабом «Енисея» стоят самые-самые высокие задачи

Егор Титов, помощник главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева, рассказал о задачах тренерского штаба и необходимости усиления команды.
«Мы работаем в плановом режиме, но, конечно, «Енисею» требуется усиление. Оно будет. Есть отдельные позиции, на которых нам хотелось бы видеть более сильную конкуренцию. Задачи, которые в первую очередь стоят перед тренерским штабом, ясны, она самые-самые высокие. И мы будем работать в этом направлении. Надеюсь, что в ближайшие два-три дня мы кого-нибудь получим. Но это технический вопрос, который адресован не нам.
Атмосфера в команде потрясающая. Видно, что коллектив был и до нас. За это огромное спасибо нашему другу Андрею Тихонову. Наследство от него нам досталось хорошее. Все ребята позитивные, никаких конфликтов в команде нет. Работали на отлично, за что их всех надо похвалить. Буквально пять минут назад Дмитрий Анатольевич это и отметил», — передаёт слова Титова корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.