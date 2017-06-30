Калитвинцев: крупный счёт матча с дублем «Баварии» вызван не слабостью соперника

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал разгромную победу над резервной командой мюнхенской «Баварии» (7:1) в контрольном матче на сборе в Австрии.
«Мы не смотрим на имя соперника, у нас свои задачи, свои планы. В первом тайме были проблемы в обороне, будем их анализировать, исправлять. Очень понравилось, что получился быстрый переход из обороны в нападение, на который мы нацеливали команду. Порадовало исполнительское мастерство в завершающей части атак. Не надо обращать внимание, кто противостоял, мы и на тренировках требуем чёткости в завершении.
Проведя за два дня два матча, футболисты получили хорошую нагрузку. А такой крупный счёт сегодня, полагаю, не из-за слабости соперника, а из-за профессионального отношения к делу наших игроков", — приводит слова Калитвинцева официальный сайт «Динамо».