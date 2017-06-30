Раньери: смешно говорить, что Доннарумма предал «Милан»

Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери поддержал голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму. Футболист не захотел продлевать контракт с россонери и через год должен перейти в «Реал». Итальянский специалист не считает 18-летнего вратаря предателем.
«Это не связано с деньгами, смешно говорить о предательстве. Игрок возобновит свой контракт, если он верит в проект. Деньги не имеют значения, потому что предложение от «Милана» велико. Речь идёт об амбициях, профессиональном пути.
Если Доннарумма перейдёт в «Реал», вероятно, он выиграет две-три Лиги чемпионов в ближайшее два-три года, верно? Нормально, что есть сомнения, но они обвиняют его в предательстве. Если он останется, это будет проявлением огромной любви к «Милану», — цитирует Раньери Gazzetta dello Sport.