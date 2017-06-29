Источник: Доннарумма договорился с «Миланом» о переходе в «Реал» через год

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма всё же перейдёт в мадридский «Реал», но не сейчас, а летом 2018 года, утверждает Football Italia со ссылкой на Cadena Cope.
По данным источника, 18-летний вратарь продлит контракт с россонери этим летом. Зарплата Доннаруммы составит € 5 млн в год. В соглашении будет прописана сумма отступных, устраивающая «сливочных», которые и выкупят Джанлуиджи следующим летом.
Ранее Доннарумма сказал, что вернётся к обсуждению продления контракта с россонери по окончании чемпионата Европы—2017 U21. Эту же информацию подтвердил и агент футболиста Мино Райола.
Позже спортивный директор россонери Массимилиано Мирабелли сообщил, что переговоры с Доннаруммой о новом контракте протекают спокойно и уверенно.