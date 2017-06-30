Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Артуро Видаль: я никогда не называл Роналду жуликом

30 июня 2017, пятница. 12:31. Футбол

Полузащитник сборной Чили и мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль вслед за пресс-атташе национальной команды опроверг информацию о том, что назвал нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду жуликом.

«Видаль: жулик Роналду для меня не существует» — с подобными заголовками вышли материалы на таких порталах, как Daily Mail и Goal. Некоторые издания использовали иные выражения, такие как «высокомерный тип» и «избалованный ребёнок».

«Я никогда не говорил таких слов, это ложь, которая появилась в прессе. Никогда не называл его жуликом или дерзким. Никогда не позволил бы себе назвать так коллегу. Я ценю Роналду, и он заслуживает уважения.

Однажды Криштиану сделал хороший жест, когда провёл моего сына в раздевалку «Реала» и сфотографировался с ним, а также подарил майку с автографом», — цитирует Видаля AS.

Пресс-атташе сборной Чили: Видаль не называл Роналду жуликом
Источник: AS Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Бавария Сборная Португалии — Футбол Сборная Чили — Футбол ФК Реал Мадрид Артуро Видаль Криштиану Роналду
Новости. Футбол
30 июня 2017, пятница
13:55 Полузащитник Костюков продлил контракт с «Амкаром»
13:45 Сауль: взрослая сборная Испании – это совсем другой мир
13:39 Арбитр Карасёв будет работать на матче 1-го тура ФНЛ «Динамо» Спб — «Енисей»
13:36 Виллаш-Боаш и Халк дисквалифицированы на два тура за поддержку Оскара
13:26 Роналду сказал руководству «Реала», что не говорил о желании покинуть клуб
13:24 На стадионе «Динамо» укладка поля начнётся через два месяца
13:14 Читатели Marca и La Gazzetta dello Sport выбрали Роналду лучшим игроком ЛЧ
13:01 «Спартак» официально объявил об уходе Маурисио
12:58 Защитник «Тоттенхэма» Триппьер продлил контракт на пять лет
12:53 «Ювентус» достиг соглашения с Данило, но «Реал» требует не менее € 25 млн
12:38 «Галатасарай» объявил о переходе хавбека киевского «Динамо» Беланда
12:37 «Балтика» заключила контракт с К. Погребняком
12:31 «Арсенал» нацелился на полузащитника «Байера» Беллараби
12:31 Артуро Видаль: я никогда не называл Роналду жуликом
12:27 Лебедев: прошу с пониманием отнестись к моим словам про Жиркова и сборную России
12:19 Жигулёв: на сборе у «Краснодара» есть всё, что надо для качественной подготовки
12:06 Новичок АПЛ «Хаддерсфилд» выкупил у «Манчестер Сити» права на Муя
12:03 На матче Германия — Мексика доля немецких болельщиков составила 7,3%
11:49 Погба: да, «МЮ» — худшая команда в мире, но мы выиграли три трофея
11:48 Киммих считает, что ему нечего доказывать в «Баварии» Анчелотти
11:45 Доннарумма 3 июля примет окончательное решение по поводу своего будущего
11:25 Ямайский спринтер Болт вновь будет тренироваться с дортмундской «Боруссией»
11:24 Президент «Бетиса»: если «Реал» хочет Себальоса, пусть платит € 15 млн
11:18 Переговоры «ПСЖ» и Мотты по новому контракту сорвались, игрок покинет команду
11:06 Главный тренер сборной Бразилии: игра со сборной России определённо случится
10:47 «Шинник» первые домашние матчи проведёт в одном из посёлков Костромской области
10:44 Раньери: смешно говорить, что Доннарумма предал «Милан»
10:42 Беллети: мы не можем говорить, что Верратти – идеальная замена Хави
10:31 Вандерсон провёл первую тренировку в составе «Краснодара»
10:28 Педро: «Барселона» теряет основы своей философии
10:17 Сересо: никогда не думал, что Гризманн может покинуть «Атлетико»
10:16 «Борнмут» подтвердил переход защитника «Челси» Аке
10:06 «Трабзонспор» готов заплатить за Коноплянку не более € 12 млн
10:05 Б. Траоре – об уходе из «Челси»: я знал, что никогда не буду основным игроком
10:00 Саутин: в «Факеле» должны 26 премий за сезон, у некоторых цифры с шестью нулями
09:55 Роналду: ни с кем не буду говорить о своём будущем
09:51 Кан считает, что для конкуренции с «Баварией» можно отменить правило «50+1»
09:50 Месси 15 июля продлит контракт с «Барселоной»
09:43 Аршавин: игра с «Атлантасом» далась легко, «Кайрат» забил голы в нужное время
09:38 Петкович пройдёт медосмотр для «Спартака» и подпишет контракт на два года
09:27 Ю. Максимов: в России можно играть вполноги, а получать больше, чем в Германии
09:23 «Барселона» заинтересовалась защитником хихонского «Спортинга» Мере
09:20 Председатель ВФСО «Динамо»: сейчас у футбольного клуба нет долгов
08:50 Себальос, близкий к переходу в «Реал», стёр свои записи о Месси в «Твиттере»
08:50 «Манчестер Сити» ведёт переговоры с «Тоттенхэмом» о трансфере Уолкера
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как бы вы поступили на месте Фёдора Смолова?
Архив →
© championat.com, 2000–2017