«Галатасарай» объявил о переходе хавбека киевского «Динамо» Беланда

Атакующий полузащитник Юнес Беланда, права на которого принадлежали киевскому «Динамо», продолжит карьеру в Турции. 27-летний марокканец подписал контракт с «Галатасараем». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Договор с футболистом рассчитан на четыре года. Финансовые детали сделки не разглашаются. Юнес Беланда выступал в «Динамо» с 2012 года.
«Переговоры прошли хорошо. Очень рад, что стал игроком «Галатасарая». Принял предложения без раздумья», — рассказал Беланда.
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Фото также можно посмотреть на официальной странице «Галатасарая» в «Твиттере».