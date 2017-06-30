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Орлов: неужели «Газпром» будет терять репутацию из-за Полоза? Это же не Месси

30 июня 2017, пятница. 18:43. Футбол

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о переходе в «Зенит» на правах свободных агентов Дмитрия Полоза и Александра Ерохина, выступавших ранее за «Ростов», а также об информации о конфликте нападающего питерской команды и сборной России Артёма Дзюбы с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

«Если в контрактах игроков есть пункт, что если их приглашает клуб, который выступает в более высоких турнирах, то их туда отпускают, что в этом странного? Свободный агент или нет — это уже детали. Мы не знаем, сколько «Ростов» должен был заплатить тому же Полозу за предыдущие игры. У них всё время недоплаты, там не платили по полгода. Премиальные не выплачены за прошлый год. Кому интересны зарплаты, цифры? Это интересно определённой публике, которая подсела на передачи Малахова и Корчевникова. Они только и живут интригами из другого мира.

Тайный сговор? Ну вы не беспокойтесь, у нас есть организации, которые за этим следят. Не знаю, как это происходит. Возможно, так оно и есть, но у меня нет никаких оснований. Если бы были факты, я бы об этом сказал. Неужели «Газпром» будет терять свою репутацию из-за Полоза? Это же не Месси, совсем не Месси. Подставлять себя, чтобы какие-то органы наехали? В налоговых органах есть бюджет «Зенита», клуб играет по белым схемам. А как он может иначе существовать, когда в команде иностранцы? Любой иностранец раскроет это дело — и что тогда? Когда пришёл «Газпром», всё стало таким. Полоз и Ерохин — это же лучше, чем те шесть человек, которые были взяты зимой. Тем более при этих сделках правила фэйр-плей не были нарушены.

Пишут про конфликт Черчесова с Дзюбой. Откуда источник? Рядом был журналист, и ему показалось… Если об этом конфликте не говорят ни Черчесов, ни Дзюба, то почему вы говорите об их конфликте? Значит, они не заинтересованы в нагнетании. Зачем же журналисты раздувают? Ну мало ли, что между людьми. Каждого игрока, который не попадает в состав, можно назвать «пятой колонной», идущей против тренера. Спросите у артиста, который не получает роли в театре, доволен ли он. Конечно, нет. Это жизнь такая. Если нет факта, то зачем делать новость? Есть очень многочисленная категория людей, которой надо обязательно плохо сказать про Дзюбу, Кокорина, Мамаева, Акинфеева, Черчесова. Чего вы добиваетесь? Идёт агрессия, перемноженная на всё зависть», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

Источник: юридически переход Полоза и Ерохина в «Зенит» абсолютно чист
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит Александр Ерохин Александр Кокорин Артём Дзюба Геннадий Орлов Дмитрий Полоз Игорь Акинфеев Лионель Месси Павел Мамаев Станислав Черчесов Газпром Трансферы
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30 июня 2017, пятница
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