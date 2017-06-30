Президент УЕФА хочет рассмотреть вопрос введения потолка зарплат

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил о необходимости рассмотреть вопрос введения потолка зарплат с целью уменьшить пропасть между самыми богатыми клубами Европы и остальными.
«Самые богатые клубы только становятся богаче, а разрыв между ними и остальными становится всё больше. В будущем мы должны будем серьёзно рассмотреть возможность ограничения бюджетов клубов на зарплату игрокам.
Лимит зарплат заставит клубы быть более рациональными. Это будет большая битва, и победа в ней приведёт к историческим переменам», — цитирует Чеферина Reuters.
Чеферин: цель УЕФА — помочь менее сильным клубам и менее статусным ассоциациям