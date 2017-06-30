Огбонна подписал новый контракт с «Вест Хэмом»

Защитник «Вест Хэм Юнайтед» Анджело Огбонна в пятницу, 30 июня, подписал новый контракт с английском клубом.
Как сообщает официальный сайт «молотобойцев», новое соглашение с итальянским футболистом рассчитано до 2022 года.
В «Вест Хэм» Огбонна перешёл в 2015 году из «Ювентуса». На счету 29-летнего защитника 65 матчей в составе лондонской команды.
Большую часть второй половины сезона-2016/17 Огбонна пропустил из-за травмы, но вернулся на поле в матче заключительного тура АПЛ с «Бёрнли» (2:1).
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