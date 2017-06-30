«Урал» обыграл словенский «Целе» в товарищеском матче

«Урал» в рамках подготовки к новому сезону российской Премьер-Лиги провёл товарищеский матч в Словении с местным клубом «Целе», который занял пятое место в завершившемся чемпионате Словении.
Встреча завершилась победой российской команды со счётом 3:1. В составе клуба из Екатеринбурга забитые мячи на свой счёт записали Владимир Ильин, Александр Павленко и Дмитрий Коробов.
Товарищеский матч
«Целе» (Целе, Словения) – «Урал» (Екатеринбург, Россия) – 1:3 (1:1)
Голы у «Урала»: Ильин, 8 (0:1); Павленко, 50 (1:2); Коробов, 78 (1:3).
Состав «Урала»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Емельянов, Димитров, Глушков, Манучарян, Ильин, два игрока на просмотре.
На замену у «Урала» выходили: Арапов, Данцев, Динга, Лунгу, Павленко, Ойеволе, Коробов, Юсупов, Ставпец, один игрок на просмотре.