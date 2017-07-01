Защитник «Утрехта», которого сбил скутер, избежал серьёзных травм

Защитник голландского «Утрехта» Рамон Леувин, которого в пятницу сбил скутер, в тот же день был выписан из больницы.
Как сообщает официальный сайт «Утрехта», 29-летний футболист отделался сотрясением мозга и ушибами.
Врачи предписали Леувину абсолютный покой в ближайшие дни. Таким образом, он не отправится с командой на тренировочный сбор в Австрию.
Инцидент произошёл на тренировочной базе «Утрехта». Водитель скутера, сбивший игрока, был задержан после того, как он пытался покинуть место происшествия.
Защитник «Утрехта» был доставлен в больницу после того, как его сбил скутер