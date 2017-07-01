Ерохин, Полоз, Жирков и Смольников тренируются по индивидуальной программе

«Зенит» приступил к работе на втором учебно-тренировочном сборе в Австрии. Как передаёт корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов, полузащитники Александр Ерохин, Дмитрий Полоз и Юрий Жирков, а также защитник Игорь Смольников занимаются по индивидуальной программе на первой тренировке второго сбора.
Все четверо футболистов в составе сборной России выступали на Кубке конфедераций, на котором российская команда не сумела выйти в плей-офф.
Напомним, что о переходе Ерохина и Полоза в «Зенит» было объявлено 28 июня.
Видео можно посмотреть в «Твиттере».
Полоз, Ерохин, Панюков и Мак отправились на второй сбор «Зенита»