Инфантино – о допинг-тестах сборной России на ЧМ-2014: оснований для санкций нет

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал появившуюся в английском издании Daily Mail информацию о том, что 34 российских футболиста стали объектами расследования ФИФА на предмет допинга, в том числе все 23 игрока, входившие в состав сборной России на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.
«Расследование истории с допингом? Этот вопрос регулярно возникает. Конечно, какие-то расследования уже идут, ФИФА работает вместе с ВАДА. Но президент ФИФА не принимает участия в расследовании и не участвует в этом. Мы ждём фактов. Пока есть одни спекуляции. Сейчас факты заключаются в том, что все российские и другие игроки, которые выступали на ЧМ-2014, были проверены на допинг аккредитованными организациями. Пробы были взяты у всех 23 игроков и отправлены в Лозанну. То же самое касается Кубка конфедераций и еврокубков. Замечу, что проверки велись не российскими врачами, а врачами из лаборатории ВАДА. Но ни одна проба не дала положительного результата. Понимаю, что кто-то ждёт каких-то санкций, но пока для этого нет оснований. При этом замечу, что у нас нулевая терпимость к допингу.
Доклад Макларена и исследование результатов допинг-проб Олимпиады в Сочи со стороны МОК? Все должны знать, что тесты, которые проводятся во время соревнований, не обрабатываются ФИФА и УЕФА. Они обрабатываются ВАДА. Если результаты положительные, и выяснится, что результаты подвергались манипуляциям, то со стороны УЕФА и ФИФА будут санкции», — передаёт слова Инфантино корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.