В Турции утверждают, что «Истанбул Башакшехир» ведёт переговоры с Кудряшовым

Защитник «Ростова» Фёдор Кудряшов может продолжить карьеру в турецком клубе «Истанбул Башакшехир», сообщает CNN Turk.
По информации источника, 30-летний российский футболист ведёт переговоры с клубом, который финишировал на втором месте в турнирной таблице чемпионата Турции в минувшем сезоне.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Кудряшов выбирает между несколькими вариантами продолжения карьеры. К нему есть предметный интерес клубов первой шестёрки чемпионата Турции, которые готовы платить игроку € 2-2,5 млн в год. Однако россиянин будет рассматривать предложения только от «Бешикташа», «Фенербахче» и «Галатасарая». Кудряшов ближе всего к переходу в «Рубин» из-за хороших отношений с тренером Курбаном Бердыевым. В контракте Фёдора есть опция выкупа (€ 2 млн), которой казанцы, вероятно, и воспользуются.