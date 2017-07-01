Швец подписал четырёхлетний контракт с «Ахматом»

Российский полузащитник Антон Швец подписал контракт с «Ахматом» сроком на четыре года, сообщает официальный сайт грозненского клуба.
В новой команде хавбек будет выступать под 23-м номером.
24-летний футболист, последним клубом которого был испанский «Вильярреал», находился в «Ахмате» на просмотре.
«Антон Швец, в карьере которого были испанские клубы «Сарагоса» и «Вильярреал», тренируется с командой с первого дня сборов. Главный тренер Олег Кононов следил за испанской карьерой игрока, а возглавив «Ахмат», пригласил его на просмотр. Антон быстро адаптировался в коллективе, выкладывается на тренировках, проявляет себя в контрольных матчах. В последней игре он отметился голом в ворота чемпиона Австрии — «Ред Булл Зальцбург». Играя на позиции опорного полузащитника, действует по ситуации: где надо хладнокровно, где надо — жёстко. Я поздравляю Антона с подписанием контракта, желаю ему удачи и успехов в нашем клубе!» — написал на своей странице в «Инстаграме» президент «Ахмата» Магомед Даудов.