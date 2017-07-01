Лёв: после победы «молодёжки» в Германии эйфория, но главный турнир — ЧМ-2018

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал победу молодёжной сборной немцев на Евро-2017 U21, а также поделился мнением о перспективах своей команды на ЧМ-2018.
«Я поздравил молодёжную сборную с победой на чемпионате Европы. Некоторые из наших ребят играли за ту команду, например Горецка и Вернер. На уровне академий и футбольной ассоциации была проделана очень хорошая работа.
Теперь в Германии, наверное, небольшая эйфория. Но главный турнир — ЧМ-2018. Он самый сложный из всех. В течение пяти недель мы должны будем прилагать сверхусилия, особенно в плей-офф. На каждую встречу потребуется выходить в идеальной форме. Пока рано говорить о составе на ЧМ-2018, ведь ещё может произойти что угодно. Рад, что у нас есть качество даже на скамейке запасных.
В чём секрет Германии? У нас очень хорошая основа, которую мы развили за последние десять лет. Мы начали думать об этом ещё в 2000 году. Поняли, что нужно сделать больший акцент на технику и тактику. Теперь игроки подготовлены лучше. Но это только начало. Следующие 5-10 лет покажут, смогут ли наши таланты выйти на мировой уровень. Тяжёлая работа и тяжёлые времена ещё впереди», — передаёт слова Лёва корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.