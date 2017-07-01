У тульского «Арсенала» будет опция выкупа Ткачёва по окончании аренды

Тульский «Арсенал» подписал арендное соглашение с полузащитником ЦСКА Сергеем Ткачёвым.
«Арендное соглашение полузащитника с ПФК «Арсенал» рассчитано до окончания сезона-2017/18 с опцией дальнейшего выкупа трансфера.
28-летний хавбек начинал карьеру в родном Воронеже, где выступал за клуб «ФЦШ-73». Свой первый профессиональный контракт Ткачев подписал в 2009 году с самарскими «Крыльями Советов». В своём дебютном сезоне в элите российского футбола Сергей 19 раз выходил на поле и отметился двумя забитыми мячами.
В послужном списке Сергея такие клубы как харьковский «Металлист», екатеринбургский «Урал», «Севастополь», «Локомотив» и «Кубань». Год назад Ткачёв подписал контракт со столичным ЦСКА. Отыграв восемь матчей полузащитник летом того же года ушёл в аренду в «Крылья Советов». В прошлом сезоне хавбек отыграл 20 матчей и забил два гола», — информирует сайт тульской команды.