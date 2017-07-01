ЦСКА и «Спартак» интересуются форвардом «Партизана» Джюрджевичем

ЦСКА и «Спартак» интересуются нападающим «Партизана» Урошем Джюрджевичем, информирует сербское интернет-издание Sportske.
Скауты «армейцев» просмотрят 23-летнего футболиста в сегодняшнем контрольном матче красно-синих с «Партизаном». Он начнётся в 18:00 по московскому времени.
В минувшем сезоне чемпионата Сербии Джюрджевич отметился 24 голами (4 — с пенальти) в 29 матчах. Об интересе «Спартака» к молодому нападающему уже сообщалось в феврале этого года. В прошлом Джюрджевич защищал цвета «Палермо» и «Витесса».