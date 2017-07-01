Дефо: мама очень хотела, чтобы я вернулся в «Борнмут»

Нападающий сборной Англии Джермейн Дефо, который на этой неделе перешёл в «Борнмут», сообщил, что его мама одобрила эту сделку.
«Я уже играл за „Борнмут“ на правах аренды в самом начале карьеры и всегда надеялся, что в какой-то момент смогу вернуться в этот клуб. Для меня это было особенное время, именно поэтому я так рад вернуться в „Борнмут“ и надеюсь показать себя тут как можно лучше.
Этот переход очень важен для меня и моей семьи. Мои мама и папа приходили на каждый домашний матч, когда я играл за „Борнмут“. Когда появилась возможность вернуться, я посмотрел на маму и всё понял. Она очень хотела, чтобы я вернулся сюда», — цитирует Дефо Sky.