Гол Мелкадзе принёс «Тосно» победу над «Вардаром» в контрольном матче

«Тосно» выиграл у македонского клуба «Вардар» в контрольном матче. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды.
Единственный гол на 16-й минуте забил Георгий Мелкадзе, с которым подписан трудовой договор на условиях аренды сроком на один год. Трансфер футболиста принадлежит «Спартаку».
«Тосно» (стартовый состав): Юрченко, игрок на просмотре, Кутин, Буйволов, Дугалич, Кашчелан, Карницкий, Мелкадзе, Палиенко, Милевский, Марков.
В минувшем сезоне чемпионата Македонии «Вардар» занял первое место.
Контрольный матч.
«Тосно» (Россия) — «Вардар» (Македония) — 1:0.
Гол: Мелкадзе, 16 (1:0).
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