Видео: игроки «Спартака» раздают автографы в Австрии

«Спартак» продолжает подготовку к новому сезону в Филлахе (Австрия). Корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко подсмотрел, как игроки московской команды раздают автографы и фотографируются с местными болельщиками. Популярностью пользуются Луис Адриано, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Фернандо и другие футболисты.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Сегодня «Спартак» провёл в Филлахе контрольный матч с сербским «Вождовацем». Встреча прошла на стадионе «Шпортплац Фёлькендорф» и завершилась со счётом 3:2.