Ф. Невилл: «МЮ» вернёт титул, если будет превращать преимущество в победы

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл поделился ожиданиями от выступления манкунианцев в предстоящем сезоне.
«Это будет трудный сезон, поскольку все остальные топ-клубы тратят деньги и улучшают составы. „МЮ“ нужно прибавлять, ведь в прошлом чемпионате команда не попала даже в топ-4. Моуринью будет нацеливаться только на победу в АПЛ. Он слишком большой тренер, чтобы ставить какие-то другие задачи. Нужно смотреть, кого „МЮ“ купит этим летом. Убеждён, все клубы из первой шестёрки станут сильнее.
В прошлом сезоне «МЮ» не мог перевести преимущество по игре в голы и победы. Если «МЮ» превратит 80-90% прошлогодних ничьих в победы, то титул вернётся в Манчестер", — сказал Невилл в интервью MUTV.