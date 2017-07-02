Швайнштайгер получил повреждение бедра в матче за «Чикаго Файр»

Бывший полузащитник «Баварии», «Манчестер Юнайтед» и сборной Германии 32-летний Бастиан Швайнштайгер, который сейчас выступает в MLS за «Чикаго Файр», получил повреждение бедра. Об этом сообщает Goal.
В конце первого тайма матча против «Ванкувер Уайткэпс» Швайнштайгер обработал мяч, выполнил передачу и тут же попросил замену, держась за бедро. По предварительному диагнозу, серьёзной травмы у Бастиана нет — скорее всего, речь идёт о защемлении нерва.
Швайнштайгер подписал контракт с «Чикаго» в этом году и дебютировал в составе команды в марте. В 14 матчах немец забил два мяча и выполнил одну голевую передачу.
Контракт футболиста рассчитан на один год с возможностью продления ещё на год.