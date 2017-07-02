Финал Кубка конфедераций посетят Марадона, Халк и Кержаков

Список футбольных гостей, которые посетят финальный матч Кубка конфедераций Чили — Германия, пополнился ещё несколькими известными именами, сообщается на официальном сайте ФИФА.
К таким легендарным игрокам, как Диего Марадона и Роналдо, присоединятся Халк, Жулио Баптиста, Марсель Десайи, Самуэль Это'О, Иван Саморано и Александр Кержаков.
Финал Кубка конфедераций пройдёт сегодня, 2 июля, на стадионе «Санкт-Петербург», начало — в 21:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Чили — Германия.
Роналдо примет участие в церемонии закрытия Кубка конфедераций