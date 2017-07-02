Португалия — Мексика: пенальти был назначен после просмотра видеоповтора

В матче за третье место на Кубке конфедераций между сборными Португалии и Мексики пенальти был назначен после просмотра видеоповтора.
На 14-й минуте португалец Андре Силва упал в штрафной после контакта с мексиканцем Рафаэлем Маркесом. Арбитр встречи Фахад Аль-Мирдаси взял паузу для просмотра видеоповтора. Эпизод оценили видеоассистенты арбитра, и в результате судья показал на 11-метровую отметку. Впрочем, удар в исполнении Андре Силвы Гильермо Очоа отразил.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия — Мексика.
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