Блаттер: поеду на чемпионат мира в Россию, Путин пригласил меня

Бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер заявил, что планирует посетить чемпионат мира 2018 года в России, сообщает Reuters.
По словам Блаттера, посетить мундиаль его пригласил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Арбитражная палата комитета по этике ФИФА в 2015 году отстранила Блаттера от футбольной деятельности на 8 лет, а в прошлом году апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификацию до 6 лет.
На вопрос, поедет ли он на чемпионат мира в Россию, 81-летний Блаттер ответил так: «Да, конечно. Владимир Путин пригласил меня».
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