Варюшин: пенальти у португальцев был, судья неудачно занял позицию

Бывший арбитр Вячеслав Варюшин высказал мнение о назначенном после просмотра видеоповтора пенальти в матче за третье место на Кубке конфедераций Португалия — Мексика.
На 14-й минуте португалец Андре Силва упал в штрафной после контакта с мексиканцем Рафаэлем Маркесом. Арбитр встречи Фахад Аль-Мирдаси взял паузу для просмотра видеоповтора. Эпизод оценили видеоассистенты арбитра, и в результате судья показал на 11-метровую отметку. Впрочем, удар в исполнении Андре Силвы Гильермо Очоа отразил.
«Пенальти, безусловно, был. Нападающий был первым на мяче, а защитник опоздал. Тут даже вопросов нет. Но судья, видимо, неудачно занял позицию, а боковой не подсказал. Поэтому и прибегли к видеоповтору. Для таких моментов эта аппаратура и нужна. Повтор нужно использовать только в таких крайних случаях, в которых нужно узнать, пересёк ли мяч линию ворот или в назначении пенальти. Но если нарушения вблизи штрафной или в середине поля, то это всё не нужно. Задержка игры ни к чему. Просмотр может занять 20 секунд, а может и полторы минуты», — сказал Варюшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия — Мексика.