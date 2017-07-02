Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Варюшин: пенальти у португальцев был, судья неудачно занял позицию

2 июля 2017, воскресенье. 16:22. Футбол

Бывший арбитр Вячеслав Варюшин высказал мнение о назначенном после просмотра видеоповтора пенальти в матче за третье место на Кубке конфедераций Португалия — Мексика.

На 14-й минуте португалец Андре Силва упал в штрафной после контакта с мексиканцем Рафаэлем Маркесом. Арбитр встречи Фахад Аль-Мирдаси взял паузу для просмотра видеоповтора. Эпизод оценили видеоассистенты арбитра, и в результате судья показал на 11-метровую отметку. Впрочем, удар в исполнении Андре Силвы Гильермо Очоа отразил.

«Пенальти, безусловно, был. Нападающий был первым на мяче, а защитник опоздал. Тут даже вопросов нет. Но судья, видимо, неудачно занял позицию, а боковой не подсказал. Поэтому и прибегли к видеоповтору. Для таких моментов эта аппаратура и нужна. Повтор нужно использовать только в таких крайних случаях, в которых нужно узнать, пересёк ли мяч линию ворот или в назначении пенальти. Но если нарушения вблизи штрафной или в середине поля, то это всё не нужно. Задержка игры ни к чему. Просмотр может занять 20 секунд, а может и полторы минуты», — сказал Варюшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия — Мексика.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Сборная Мексики — Футбол Сборная Португалии — Футбол Футбольное судейство
Новости. Футбол
2 июля 2017, воскресенье
17:31 Впервые в матче КК или ЧМ два игрока удалены с поля в дополнительное время
17:31 Сборная Португалии одолела Мексику в матче за третье место на Кубке конфедераций
17:17 Месси и Рокуццо сделали одинаковые татуировки в честь свадьбы
17:13 Мелкадзе: я увидел свободный угол ворот и попытался направить мяч туда
17:05 Робот Бакстер дал прогноз на финал Кубка конфедераций Чили — Германия
16:57 «Ростов» просматривает 21-летнего ганского форварда Эрнеста
16:55 Чалханоглу прибыл в Италию для завершения перехода в «Милан»
16:48 «Валенсия» объявила о переходе бывшего полузащитника «Астаны»
16:38 «Крылья Советов» заявят дубль в ПФЛ
16:34 Бутенко: пенальти в матче Португалия — Мексика доказал, что видеоповторы нужны
16:29 Португалия — Мексика: на матче присутствуют 42 659 зрителей
16:22 Варюшин: пенальти у португальцев был, судья неудачно занял позицию
16:21 Блаттер: поеду на чемпионат мира в Россию, Путин пригласил меня
16:19 Блаттер: не верю, что сборная России принимала допинг, но давайте подождём
16:12 Паредес хочет взять 5-й номер в «Зените»
16:02 Президент «Ромы»: не понимаю, почему болельщики теряют веру в клуб
15:40 «Спартак» выиграл первенство России среди команд 2001 года рождения
15:38 Португалия — Мексика: пенальти был назначен после просмотра видеоповтора
15:25 Тигиев: раз пять пересматривал матч с «Арсеналом» — и каждый раз было не по себе
15:22 Петкович провёл первую тренировку в «Спартаке»
15:14 «Краснодар» вновь арендует Шишкина у «Локомотива»
15:04 ЦСКА готов заплатить за Арану € 8-10 млн, «Коринтианс» хочет € 15 млн
14:52 «СКА-Хабаровск» рассматривает «Анжи-Арену» в качестве резервного стадиона в РФПЛ
14:49 Промес: игроки «Спартака» из сборной России — звери, они будут в хорошей форме
14:37 Источник: «Зенит» и «Рома» 3 июля проведут новую встречу по трансферу Маноласа
14:23 Паредес провёл первую тренировку в составе «Зенита»
14:19 «Ростов» в контрольном матче минимально уступил «Кукеси»
14:14 Робот предсказал победу Португалии над Мексикой в матче за 3-е место КК-2017
14:04 «Вердер» объявил, что контракт с Писарро продлён не будет
13:52 Нету выйдет в стартовом составе сборной Португалии на матч с Мексикой
13:51 Стал известен стартовый состав сборной Мексики на матч с Португалией
13:40 «ПСЖ» претендует на Коутиньо, за которого «Ливерпуль» хочет € 100 млн
13:30 Дзагоев, Головин и Васин приступили к тренировкам в общей группе ЦСКА
13:22 Президент «Боки»: приняли предложение «Зенита» по Павону, но надо уладить детали
13:14 Полузащитник «Баварии» Саншеш извинился за видео с пачкой денег
13:08 Финал Кубка конфедераций посетят Марадона, Халк и Кержаков
12:46 Планшет со статистикой будет протестирован во время финала Кубка конфедераций
12:37 Бывший нападающий «Зенита» Халк: я люблю Санкт-Петербург
12:37 Ткачёв: в ЦСКА мне дали понять, что сейчас лучше уйти в аренду
12:29 Моруцан, которого сватали в ЦСКА, близок к переходу в киевское «Динамо»
12:05 Игроки и персонал «Днепра» М по дороге на матч оказали помощь пострадавшим в ДТП
12:00 Василий Уткин рассказал, как получить билет на ЧМ-2018 при помощи карты Visa
11:52 «Вест Хэм» намерен приобрести Хавьера Эрнандеса
11:35 Нападающий «Барселоны» Мунир отказался от перехода в «Зенит»
11:27 «Ювентус» готов выкупить Себальоса у «Бетиса»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как бы вы поступили на месте Фёдора Смолова?
Архив →
© championat.com, 2000–2017