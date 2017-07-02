Впервые в матче КК или ЧМ два игрока удалены с поля в дополнительное время

Сборная Португалии победила команду Мексики в матче за третье место на Кубке конфедераций — 2017. Встреча проходила в Москве и завершилась в дополнительное время со счётом 2:1 в пользу португальцев.
На 106-й минуте Нелсон Семеду опасно сыграл ногой, попав по лицу Ирвину Лосано, после чего получил вторую жёлтую карточку и оставил Португалию в меньшинстве. Шесть минут спустя Рауль Хименес сыграл прямой ногой в грудь Элизеу и также покинул поле, получив второе предупреждение.
Впервые в истории в дополнительное время матча чемпионата мира или Кубка конфедераций с поля были удалены сразу два игрока. Никогда прежде подобного не случалось. Главным судьей встречи был Фахад Аль-Мирдаси из Саудовской Аравии.