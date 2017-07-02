«Саутгемптон» объявил о переходе Джея Родригеса в «Вест Бромвич»

Нападающий «Саутгемптона» Джей Родригес покинул клуб. 27-летний футболист продолжит карьеру в «Вест Бромвич Альбион», информирует пресс-служба «святых». Сумма трансфера не разглашается по договорённости клубов.
Родригес перешёл в «Саутгемптон» из «Бернли» в 2012 году. За пять лет он провёл за «святых» 126 матчей, в которых забил 35 голов.
В минувшем сезоне АПЛ английский футболист из-за травм провёл лишь 24 матча (девять — с первых минут), в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи.