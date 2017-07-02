Булыкин: на Кубке конфедераций стало понятно — видеоповторы в футболе необходимы

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин подвёл итоги матча за третье место на Кубке конфедераций между сборными Португалии и Мексики (2:1 ДВ) и поддержал идею видеоповторов, которые были опробованы на турнире.
«Португальцы — молодцы, вырвали ничью на последних минутах. Особенно отмечу Пепе, который в конце встречи пошёл вперёд и забил. Да и вся сборная Португалии проявила себя здорово, не сдаваясь до самого конца. Мексиканцам уже не хватило сил на дополнительное время.
Стало понятно, что видеоповторы в футболе необходимы. Не ясно, почему сегодня в некоторых эпизодах арбитр предпочёл не обращаться к своим помощникам и полагался только на себя. Было несколько спорных моментов, где использование видеоповтора было бы оправданным. Даже первого пенальти могло бы не быть, ведь он был назначен только после просмотра записи с камер», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.