Бутенко: арбитр из Саудовской Аравии хорошо отсудил матч Португалия — Мексика

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко высказался о судействе в матче за третье место на Кубке конфедераций Португалия — Мексика (2:1 ДВ). Главным судьёй встречи был Фахад Аль-Мирдаси из Саудовской Аравии.
«В моменте с поставленным в ворота мексиканцев пенальти всё было правильно. Не нужно смотреть видеоповтор, всё было явно и понятно всем. То, что в дополнительное время были показаны две красные карточки, это эмоциональный фон. Он был поднят футболистами. Конечно, каждому игроку хотелось достичь чего-то большего, а когда не получается и где-то проигрываешь, начинаешь психовать. Это сказывается не только на эмоциях, но и на тех действиях, которые предпринимают игроки. Дисциплинарные санкции были абсолютно адекватны тому, что происходило на поле.
Удаление тренера – правильное. Игроки и тренеры не имеют права требовать, чтобы рассматривался тот или иной игровой эпизод. Это решают только судейская бригада и видеопомощники. Больше никто. В том моменте всё было очевидно. Контакт присутствовал, но мексиканский игрок падал не от толчка соперника. Пытаясь сгруппироваться, чтобы к мячу головой подойти, он уже терял равновесие. Сам по себе контакт явился дополнительным условием для самого игрока, но не являлся причиной его падения. Эмоциональный фон – это проверка арбитра. «Я упал, меня толкали», — передалось технической зоне, официальным лицам. Вот они и начали требовать от судейской бригады просмотра данного эпизода.
В целом арбитр хорошо отсудил этот матч. Единственной проблемой для него стало назначение первого 11-метрового. Игровой эпизод был проблематичным для судьи, поэтому он и обратился к видеоповтору. Арбитр вёл себя достойно, не поддеваясь всем внешним воздействиям эмоционального характера.
За третье место, как правило, футболисты относятся к матчу с большей прохладцей. Но мексиканцы и португальцы завелись, и у одной команды, и у другой были моменты, которые они не смогли реализовать в течение двух таймов. Поэтому интрига здорово сохранилась», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.