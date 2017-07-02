Халк: если сборная Чили сыграет, как с Бразилией, победа в КК-2017 им обеспечена

Бывший нападающий «Зенита» Халк, выступающий ныне за китайский клуб «Шанхай СИПГ», прилетел в Санкт-Петербург на финал Кубка конференций между командами Германии и Чили. Форвард поделился ожиданиями от матча.
«Конечно, когда я приезжаю в города, в которых провёл много времени, испытываю сильные эмоции. Здесь мне было очень хорошо, я был счастлив в Петербурге. Что касается сегодняшнего матча, то если Чили будет играть так же, как с Бразилией на Кубке Америки, то победа им обеспечена. В первую очередь отмечу Алексиса Санчеса.
Как я оцениваю свои шансы на выступление на ЧМ-2018? Ещё целый год впереди, места в сборной есть, посмотрим, как всё будет проходить. Может быть, попаду. Сборная Бразилии выбирает сейчас, где будет базироваться во время мирового первенства. Думаю, Санкт-Петербург — прекрасное место, здесь замечательные тренировочные центры и всё для того, чтобы готовиться к матчам.
Что касается темы расизма, то в последний год в России я вообще не сталкивался с такими проблемами. Ситуация и отношение к этому сильно изменились. Уверен, что на чемпионате мира российские болельщики примут всех с распростёртыми объятиями», — передаёт слова Халка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.