Санчес и Видаль – в составе сборной Чили на финал Кубка конфедераций с Германией

Стал известен состав сборной Чили на финальный матч Кубка конфедераций с командой Германии. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург».
В стартовом составе сборной Чили с первых минут на поле выйдут главные звёзды команды полузащитник Артуро Видаль и нападающий Алексис Санчес.
Чили: Браво, Исла, Медель, Хара, Видаль, Педро Эрнандес, Босежур, Арангис, Марсело Диас, Алексис Санчес, Варгас.
«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка конфедераций — 2017 Чили — Германия. Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.