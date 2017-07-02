Лёв — четвёртый тренер в истории, выигравший чемпионат мира и Кубок конфедераций

В финальном матче Кубка конфедераций – 2017 сборная Германии обыграла команду Чили со счётом 1:0. Главный тренер немецкой сборной Йоахим Лёв стал четвёртым в истории наставником, которому удалось выиграть чемпионат мира и Кубок конфедераций.
Сборная Германии под руководством Лёва приехала на турнир в качестве действующего победителя чемпионата мира, который она выиграла в 2014 году в Бразилии. Помимо Лёва одерживать победу на чемпионате мира и Кубке конфедераций ранее удавалось трём бразильским специалистам — Марио Загало, Карлосу Альберто Паррейре и Луису Фелипе Сколари. Все трое побеждали в турнирах со сборной Бразилии.