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Гриндель: на КК Лёв собрал такую команду, которая развивалась от игры к игре

3 июля 2017, понедельник. 00:24. Футбол

Глава немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель прокомментировал победу своей команды в Кубке конфедераций — 2017, отметив в ней заслугу главного тренера Йоахима Лёва. В финале немецкая сборная одолела чилийцев со счётом 1:0.

«Каждый играл за каждого, все старались показать максимум. Команда изначально хотела пройти как можно дальше и, конечно, выиграть этот финал. Это чувствовалось. Каждый вытаскивал из себя последние силы. Без таких усилий Чили было бы не обыграть. Большим достижением является то, что Лёв собрал такую команду, которая развивалась от игры к игре. Большой ему комплимент.

Это очередное большое достижение немецкой сборной. Это значит, что в 2018 году на чемпионате мира у нас будет большой шанс. У нас есть опытные игроки и молодёжь, это поможет составить сильную сборную. Лёв обсудит этот вопрос с другими тренерами. У нас есть большой выбор, из которого мы можем творить. Это большое достижение центров, которые занимаются подготовкой молодых кадров, а также Бундеслиги. Рады, что взяли Кубок конфедераций, но наша цель — выиграть чемпионат мира.

Со спортивной точки зрения, те игроки, которые участвовали в этом турнире, получили опыт, который поможет нам в 2018 году. В России гостеприимно отнеслись к нашей команде, особенно в Сочи, где мы, к счастью, оставались довольно долго. Конечно, были небольшие технические проблемы, но такое случается везде.

Эпизод с жёлтой карточкой игроку сборной Чили после видеоповтора? Не ожидал, что жёлтая карточка будет останавливать игру. Мне кажется, нужно пересмотреть этот момент на уровне судей. Когда система видеопросмотров будет внедрена, нужно избегать таких эпизодов. Её нужно применять, раз это поможет избегать ошибок. Однако детали нужно отработать», — передаёт слова Гринделя корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Лёв: я горжусь коллективом, который удалось создать в сборной Германии на КК
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная Германии — Футбол Сборная Чили — Футбол Йоахим Лёв Кубок конфедераций Футбольное судейство ЧМ-2018
Новости. Футбол
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