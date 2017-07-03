Рюдигер: нужно наслаждаться моментом после победы в КК, что я и собираюсь делать

Защитник сборной Германии и «Ромы» Антонио Рюдигер поделился впечатлениями от победы над командой Чили в финальном матче Кубка конфедераций — 2017. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счётом 1:0 в пользу бундестим.
«Это был очень сложный матч, мы воспользовались одной ошибкой соперника и повели — 1:0. Мы выиграли, и это самое главное. Конечно, за три недели турнира мы многому научились, сыграли с соперниками разного стиля. Мы показали командную игру во всех матчах.
Сейчас не время говорить о моём будущем или выступлении за клуб. Мне нужно наслаждаться моментом, что я и собираюсь делать. У меня будет несколько недель отдыха, не буду думать в это время о будущем», — передаёт слова Рюдигера корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.